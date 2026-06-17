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Регион
17 июня, 09:55

Шесть человек ранены при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Брянской области после атаки беспилотника на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии пострадали шесть человек, среди них четверо детей. Один человек погиб, остальных доставили в больницу. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Украинские террористы атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. ВСУ с помощью БпЛА самолётного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик», — говорится в сообщении.

В результате попадания погибла женщина, сопровождавшая детей в поездке. Медики не смогли её спасти. Ещё шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — четверо несовершеннолетних.

Всех раненых экстренно доставили в ближайшее медицинское учреждение. Врачи оказывают им необходимую помощь, состояние пострадавших уточняется. Остальные пассажиры, находившиеся в автобусе, в ближайшее время будут отправлены домой. Обстоятельства атаки и тип применённого вооружения сейчас устанавливаются.

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Брянской области, ранены три человека
Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Брянской области, ранены три человека

Напомним, что в Брянской области произошёл удар беспилотника по автобусу, в котором находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Группа направлялась на отдых в Геленджик.

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Милена Скрипальщикова
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