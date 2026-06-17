Захарова: Киев охотится на мирных граждан, особенно на детей
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Представители киевского режима преследуют мирных жителей, и больше всего от этого страдают дети. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала журналистам ТАСС, комментируя удар БПЛА по автобусу с детьми.
«Очередной теракт киевского режима, который охотится на мирных граждан, особенно на детей», — сказала она.
Как уже сообщалось ранее, на территории Брянской области был зафиксирован удар БПЛА самолётного типа по пассажирскому автобусу. Целью атаки стало транспортное средство, перевозившее юных белорусских футболистов, которые направлялись на черноморское побережье, в Геленджик. В автомобиле находилось 28 детей. Точное попадание беспилотника привело к гибели сопровождающей группы женщины. Пять спортсменов и двое взрослых находятся в больнице. В настоящее время дети, не получившие физических повреждений, готовятся к отправке на родину — для них уже забронирован обратный авиарейс. После случившегося СК завёл дело о теракте.
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