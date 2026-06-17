Захарова: Киев охотится на мирных граждан, особенно на детей

Представители киевского режима преследуют мирных жителей, и больше всего от этого страдают дети. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала журналистам ТАСС, комментируя удар БПЛА по автобусу с детьми.

«Очередной теракт киевского режима, который охотится на мирных граждан, особенно на детей», — сказала она.