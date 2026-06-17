СК: В атакованном под Брянском автобусе находились 28 детей
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В двухэтажном автобусе, атакованном украинским беспилотником в Брянской области, находились 44 пассажира, включая 28 детей-спортсменов. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По данным следствия, удар произошёл 17 июня на трассе А240. Автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы следовал из Белоруссии по маршруту Гомель — Геленджик.
«В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель — Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых», — заявила Петренко.
В СК утверждают, что атаку совершили украинские вооружённые формирования с применением ударного беспилотника. По предварительным данным, погибла женщина. Ещё шесть человек получили ранения и были госпитализированы. Информация о числе и состоянии пострадавших уточняется. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего. Возбуждено дело о теракте.
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