СК: В атакованном под Брянском автобусе находились 28 детей

В двухэтажном автобусе, атакованном украинским беспилотником в Брянской области, находились 44 пассажира, включая 28 детей-спортсменов. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, удар произошёл 17 июня на трассе А240. Автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы следовал из Белоруссии по маршруту Гомель — Геленджик.

«В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель — Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых», — заявила Петренко.