Новости СВО 17 июня: Освобождён Новый Донбасс, блокада Краснополья, ВСУ горят в Бачевске, Трамп дал совет Москве после встречи с Зеленским Оглавление Сумская область 17 июня: 104-я бригада ТрО сгорела под Бачевском Донецкая Народная Республика 17 июня: освобождён Новый Донбасс Карта СВО на 17 июня 2026 года Прах Столыпина останется в Киеве США зарабатывают на Украине: Трамп раскрыл схему Лавров объяснил подход Зеленского к переговорам ВС РФ наступают в районе Доброполья, в Сумской области горят подразделения Территориальной обороны, Вашингтон объяснил, как зарабатывает на Украине, Лавров не оценил заявления Зеленского о переговорах — дайджест Life.ru. 16 июня, 21:07 ВС РФ прорываются к Доброполью. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 17 июня: 104-я бригада ТрО сгорела под Бачевском

Армия России продвигается в нескольких районах Сумской области. Идут бои в Бачевске. Этот населённый пункт находится в нескольких километрах от Курской области. Вблизи этого села тяжёлые огнемётные системы выжгли позиции 104-й бригады Территориальной обороны. Также противника выдавливают в Иволжанском, Писаревке и Новой Сечи.

В Краснопольском районе ВС РФ добивают ВСУ в Михайловке. Кроме того, штурмовики пробиваются к самому Краснополью.

Украинские подразделения за сутки потеряли больше 160 человек, танк Т-72, миномёт, пикапы, мотоциклы, квадроциклы, БПЛА и НРТК.

Донецкая Народная Республика 17 июня: освобождён Новый Донбасс

Морская пехота и дроноводы уничтожили ВСУ в Новом Донбассе. Видео © Telegram / Минобороны России

Группировка «Центр» ВС РФ заняла посёлок Новый Донбасс. Отсюда 5 километров до Доброполья.

— Для освобождения республики его надо забирать наравне с Краматорском, Славянском и Красным Лиманом. Но сначала необходимо занять расположенный южнее Нового Донбасса семитысячный город Белицкое, чтобы выровнять фронт по трассе Т0515, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Военкор Павел Кукушкин обратил внимание на украинские СМИ, которые продолжают говорить о ВСУ в центре Константиновки. Они там есть, но находятся в окружении.

— Нет возможности ВСУшникам ни войти туда с подкреплением, ни выйти оттуда! Пытаются с помощью больших дронов-гексакоптеров снабжать окружённых, но это только продлит ненадолго их агонию, — отметил Кукушкин.

Карта СВО на 17 июня 2026 года

Карта СВО на 17 июня 2026 года. ВС РФ освободили Новый Донбасс. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Прах Столыпина останется в Киеве

Украинские власти продолжают использовать в своих пиар-целях Киево-Печерскую лавру. На этот раз встал вопрос с прахом председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина. Директор заповедника Максим Остапенко сообщил, что останки не тронут до конца боевых действий. Якобы об этом просил правнук русского государственного деятеля.

— Сейчас есть негласная позиция, что по этому захоронению до конца войны вопрос подниматься не будет, — отметил Остапенко.

Примечательно, что в последние дни действия киевского режима, касающиеся Киево-Печерской лавры, активизировались. Ранее ракета системы Patriot попала по Успенскому собору.

США зарабатывают на Украине: Трамп раскрыл схему

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не является стороной конфликта на Украине и даже не поставляет Киеву вооружение забесплатно.

— Мы не имеем к этому никакого отношения. Мы продаём оружие и не отдаём его просто так. Обама выделил Украине оружия на сумму 350 миллиардов долларов. Это было безумие, — сказал американский лидер.

Он отметил, что за оружие для Украины платит Европа. При этом для него урегулирование конфликта в Восточной Европе опять становится приоритетом, так как война с Ираном фактически завершена.

На полях саммита G7 Трамп как раз встретился с Владимиром Зеленским, после посоветовал России заключить сделку с Украиной.

Лавров объяснил подход Зеленского к переговорам

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что Владимир Зеленский не хочет участвовать в переговорах, а играет на публику.

— Он, я думаю, и сам не хотел никаких сигналов посылать, потому что он занимается мегафонной дипломатией. Он всё публично объявляет, как он недавно хамское послание Путину отправил. Он играет на публику. Он привык играть на публику, ну и ещё на фортепиано, — заявил Лавров.

При этом в Берлине утверждают, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться этим летом. По мнению министра иностранных дел Германии Йоганна Вадефуля, ни у одной из сторон конфликта нет преимущества на поле боя, хотя продвижения ВС РФ и регулярные удары по тыловым районам Украины говорят об обратном.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 16 июня.

Авторы Даниил Черных