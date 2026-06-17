При ударе ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области погибла супруга тренера

Украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Трагедия произошла 17 июня на трассе А240 в Почепском районе Брянской области.

В результате целенаправленного удара погибла супруга тренера, которая сопровождала группу, сообщает RT источник в белорусских силовых структурах. Ранения получили семь человек, включая пятерых детей. Состояние одного из пострадавших ребят врачи оценивают как тяжёлое, остальные — средней тяжести.

Напомним, что в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Спортсмены из Гомеля ехали на отдых в Геленджик. По факту произошедшего СК завёл дело о теракте. В МИД РФ отметили, что представители киевского режима преследуют мирных жителей, больше всего страдают дети.