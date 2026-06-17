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17 июня, 12:51

При ударе ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области погибла супруга тренера

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Трагедия произошла 17 июня на трассе А240 в Почепском районе Брянской области.

В результате целенаправленного удара погибла супруга тренера, которая сопровождала группу, сообщает RT источник в белорусских силовых структурах. Ранения получили семь человек, включая пятерых детей. Состояние одного из пострадавших ребят врачи оценивают как тяжёлое, остальные — средней тяжести.

Появились фото последствий удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии
Появились фото последствий удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

Напомним, что в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Спортсмены из Гомеля ехали на отдых в Геленджик. По факту произошедшего СК завёл дело о теракте. В МИД РФ отметили, что представители киевского режима преследуют мирных жителей, больше всего страдают дети.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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