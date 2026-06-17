Ребёнок, раненный при атаке ВСУ в Брянской области, находится в тяжелом состоянии

Состояние одного из пострадавших детей в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области оценивается как тяжёлое. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, пишет ТАСС.

«...остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести», — рассказал он.

Представитель ведомства уточнил, что координацией медицинской помощи занимается Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Всего в больницы доставили семерых человек, пятеро из них — дети.

Напомним, ранее сообщалось, что в Брянской области беспилотник самолётного типа нанёс удар по автобусу, в котором находилась белорусская детская футбольная команда, следовавшая на отдых в Геленджик. В автомобиле находилось 28 детей. В результате этого прицельного удара погибла женщина-сопровождающая. Не пострадавших в результате атаки детей готовят к возвращению домой, для них уже организуют обратный рейс.