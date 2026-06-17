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17 июня, 12:39

ВСУ снова ударили по трассе в Брянской области — по машине с беременной и детьми

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

В Брянской области украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю, в котором находились беременная женщина и двое детей. Всё произошло на той же трассе, где ранее под удар попал автобус с юношеской футбольной командой из Белоруссии, сообщили ТАСС в оперативных службах.

По данным собеседника агентства, женщина была за рулём, дети находились в салоне. После атаки всех доставили в больницу на обследование. К счастью, серьёзных травм никто не получил. На этой же дороге, как уточнили в оперативных службах, ВСУ атаковали и грузовой автомобиль, перевозивший удобрения. Там тоже обошлось без пострадавших.

Белоруссия уведомила ФИФА и УЕФА о нападении ВСУ на детский футбольный автобус
Белоруссия уведомила ФИФА и УЕФА о нападении ВСУ на детский футбольный автобус

Удары по гражданскому транспорту последовали после атаки на автобус с детьми. В том случае беспилотник попал в рейсовый автобус, где ехала юношеская футбольная команда из Белоруссии. В салоне находились 28 несовершеннолетних спортсменов, направлявшихся в Геленджик.

В результате удара погибла сопровождавшая детей женщина. Ранения получили семь человек, среди них четверо детей и трое взрослых. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Сейчас детей, которые не пострадали, готовят к возвращению на родину отдельным рейсом. В Белоруссии заявили, что атака ВСУ на автобус с юными футболистами не останется без ответа.

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Николь Вербер
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