ВСУ снова ударили по трассе в Брянской области — по машине с беременной и детьми

В Брянской области украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю, в котором находились беременная женщина и двое детей. Всё произошло на той же трассе, где ранее под удар попал автобус с юношеской футбольной командой из Белоруссии, сообщили ТАСС в оперативных службах.

По данным собеседника агентства, женщина была за рулём, дети находились в салоне. После атаки всех доставили в больницу на обследование. К счастью, серьёзных травм никто не получил. На этой же дороге, как уточнили в оперативных службах, ВСУ атаковали и грузовой автомобиль, перевозивший удобрения. Там тоже обошлось без пострадавших.

Удары по гражданскому транспорту последовали после атаки на автобус с детьми. В том случае беспилотник попал в рейсовый автобус, где ехала юношеская футбольная команда из Белоруссии. В салоне находились 28 несовершеннолетних спортсменов, направлявшихся в Геленджик.

В результате удара погибла сопровождавшая детей женщина. Ранения получили семь человек, среди них четверо детей и трое взрослых. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Сейчас детей, которые не пострадали, готовят к возвращению на родину отдельным рейсом. В Белоруссии заявили, что атака ВСУ на автобус с юными футболистами не останется без ответа.