«Ответят жёстко»: В Белоруссии пообещали возмездие за атаку ВСУ на детей в Брянской области

Атака ВСУ на пассажирский автобус с детьми в Брянской области не останется без внимания Москвы и Минска, а виновные понесут суровое наказание. С таким предупреждением в своём телеграм-канале выступил депутат Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

«Бороться и с терроризмом, и с экстремизмом и Россия, и Белоруссия умеют. И ответят. Жёстко и по закону», — написал он.

Политик также отметил, что произошедшее напрямую свидетельствует о безысходности киевского режима, который неспособен переломить ход военных действий и потому прибегает к таким методам. По его словам, истинная цель экстремистов — спровоцировать Москву на ответные шаги, которые неизбежно выльются в новый виток напряжённости.