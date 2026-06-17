«Ответят жёстко»: В Белоруссии пообещали возмездие за атаку ВСУ на детей в Брянской области
Депутат Гайдукевич пообещал жёсткий ответ РФ и Белоруссии за удар ВСУ по детям
ВСУ ударили по автобусу с детьми. Обложка © Telegram / Егор Ковальчук
Атака ВСУ на пассажирский автобус с детьми в Брянской области не останется без внимания Москвы и Минска, а виновные понесут суровое наказание. С таким предупреждением в своём телеграм-канале выступил депутат Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.
«Бороться и с терроризмом, и с экстремизмом и Россия, и Белоруссия умеют. И ответят. Жёстко и по закону», — написал он.
Политик также отметил, что произошедшее напрямую свидетельствует о безысходности киевского режима, который неспособен переломить ход военных действий и потому прибегает к таким методам. По его словам, истинная цель экстремистов — спровоцировать Москву на ответные шаги, которые неизбежно выльются в новый виток напряжённости.
Как стало известно ранее, в Брянской области объектом атаки дрона ВСУ стал рейсовый автобус. Внутри находилась юношеская футбольная команда из Белоруссии, которая держала путь на черноморское побережье, в Геленджик. Всего в салоне ехало 28 несовершеннолетних спортсменов. От точного попадания беспилотника погибла сопровождавшая их взрослая женщина. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей. По факту произошедшего СК завёл дело о теракте. Сейчас детей, чудом оставшихся невредимыми, готовят к отправке обратно на родину. Для них уже забронирован отдельный рейс.
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