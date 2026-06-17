Генштаб ВСУ открестился от теракта против детей под Брянском
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В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины заявили, что не причастны к удару беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе штаба в соцсетях.
«В указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области», — говорится в сообщении.
Отдельно в заявлении отмечается, что подобные обвинения, по их версии, появляются на фоне неудач России на поле боя и значительных потерь личного состава. В пресс-службе Генштаба Украины добавили, что Россия всё чаще, как утверждается, прибегает к информационным манипуляциям и «фабрикации обвинений» в адрес Украины, не имея возможности достичь заявленных целей в боевых действиях.
Ранее в Кремле заявили, что в Брянской области произошёл террористический акт, в котором российская сторона обвинила киевский режим. Президент России Владимир Путин дал поручение министру здравоохранения Михаилу Мурашко обеспечить срочную и полную медицинскую помощь всем пострадавшим и раненым в результате инцидента.
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