Путин поручил Мурашко срочно оказать помощь пострадавшим в Брянской области

Глава государства Владимир Путин дал личное распоряжение главе Минздрава Михаилу Мурашко организовать экстренную помощь пассажирам автобуса, пострадавшим при ударе ВСУ в Брянской области.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер связался с министром по телефону. Президент потребовал задействовать все ресурсы для спасения раненых и оказания им квалифицированной медицинской поддержки.

«Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда», — подчеркнул Песков.

Напомним, в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Спортсмены из Гомеля ехали на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей. По факту произошедшего СК завёл дело о теракте.