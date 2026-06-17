Врио губернатора Брянской области: ВСУ били по автобусу с детьми, как по технике

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сделал заявление об атаке украинских беспилотников на автобус с белорусскими детьми. По его словам, удар наносился целенаправленно, как по военной технике.

«Удар пришёлся в переднюю правую часть автобуса в район колеса, соответственно, в пассажиров с правой стороны, там и есть основные пострадавшие. Выглядит как удар по боевой технике, в этом смысле, те, кто это делал, делал это сознательно, имея определённый боевой опыт», — сказал Ковальчук в эфире «Вестей».