Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 12:52

Врио губернатора Брянской области: ВСУ били по автобусу с детьми, как по технике

Обложка © Telegram / Егор Ковальчук

Обложка © Telegram / Егор Ковальчук

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сделал заявление об атаке украинских беспилотников на автобус с белорусскими детьми. По его словам, удар наносился целенаправленно, как по военной технике.

«Удар пришёлся в переднюю правую часть автобуса в район колеса, соответственно, в пассажиров с правой стороны, там и есть основные пострадавшие. Выглядит как удар по боевой технике, в этом смысле, те, кто это делал, делал это сознательно, имея определённый боевой опыт», — сказал Ковальчук в эфире «Вестей».

Белоруссия уведомила ФИФА и УЕФА о нападении ВСУ на детский футбольный автобус
Белоруссия уведомила ФИФА и УЕФА о нападении ВСУ на детский футбольный автобус

Напомним, в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии, следовавшей в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группа женщина, ранены шесть человек, включая четверых детей, а СК возбудил дело о теракте.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Терроризм
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar