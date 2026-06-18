«Война у нас за забором»: Лукашенко высказался об ударе по автобусу с гражданами Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинской провокацией удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Заявление прозвучало на заслушивании планового доклада о корректировке мероприятий строительства и развития Вооружённых Сил на 2026–2030 годы.

«Я не единожды предупреждал — война сегодня не просто где-то далеко. У нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе», — приводит слова белорусского лидера БелТА.

Он пояснил, что подтверждением его слов служат разного рода провокации, а также прямые нарушения договорённостей и правил ведения боевых действий. В качестве примеров Лукашенко привёл удар по общежитию в Старобельске, повлёкший гибель людей и детей, а также атаку дрона на автобус с белорусами в Брянской области.

«Мы как люди военные должны понимать все аспекты», — резюмировал президент.