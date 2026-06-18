Володин возложил ответственность за атаку на автобус с детьми на Киев и Запад

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ответственность за атаку на автобус с детьми из Белоруссии несут Киев и западные страны. Свою позицию он изложил в канале на платформе «Макс».

Политик обратил внимание, что западные государства не осудили произошедшее и не выразили соболезнований родственникам погибшей.

«Ответ очевиден: как и неонацистский режим Киева, они виновны в этих преступлениях», — написал Володин.

По его словам, европейские страны поставляют Украине оружие и ракеты, а также предоставляют средства наведения и спутниковые данные. Это, как считает спикер Госдумы, делает их стороной конфликта.

Он также заявил, что со временем станут известны новые подробности участия западных государств в происходящем. В качестве примера Володин привёл высказывания бывших лидеров Франции и Германии о Минских соглашениях.

Автобус с воспитанниками спортивной школы и танцевальной студии из белорусской Речицы атаковали беспилотником в Брянской области. Дети ехали на отдых в Геленджик.

В результате удара погибла сопровождавшая команду женщина. По данным белорусского Минздрава, травмы получили восемь человек, включая шестерых детей.