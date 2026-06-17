Захарова выразила соболезнования семье погибшей при ударе ВСУ по автобусу
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к семье погибшей и выразила слова поддержки пострадавшим в результате атаки ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Текст был опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написано в обращении.
В заявлении подчёркивается, что российская сторона даёт самую жёсткую оценку действиям киевского режима и квалифицирует их как преступные. Там же обращается внимание на то, что украинское руководство, прикрываясь пустыми обещаниями о безопасности несовершеннолетних, на деле цинично использует их как живые цели, что подтверждается трагическими событиями в Старобельске, где ВСУ наносили удары по заведомо мирным объектам.
Напомним, в Брянской области произошла атака на рейсовый пассажирский автобус со стороны украинских боевиков с применением БПЛА самолётного типа. В тот момент транспорт перевозил группу юных футболистов из Белоруссии, следовавших на тренировочные сборы в Геленджик, на побережье Чёрного моря. Салон вмещал 28 несовершеннолетних спортсменов. В результате прямого попадания дрона трагически погибла женщина из числа сопровождающих. Ранения различной степени тяжести получили пять молодых игроков и двое взрослых членов делегации. Следственный комитет оперативно возбудил уголовное производство по статье о террористическом акте. После случившегося в Белоруссии пообещали возмездие.
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