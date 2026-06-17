Захарова выразила соболезнования семье погибшей при ударе ВСУ по автобусу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к семье погибшей и выразила слова поддержки пострадавшим в результате атаки ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Текст был опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написано в обращении.

В заявлении подчёркивается, что российская сторона даёт самую жёсткую оценку действиям киевского режима и квалифицирует их как преступные. Там же обращается внимание на то, что украинское руководство, прикрываясь пустыми обещаниями о безопасности несовершеннолетних, на деле цинично использует их как живые цели, что подтверждается трагическими событиями в Старобельске, где ВСУ наносили удары по заведомо мирным объектам.