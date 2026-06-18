Зеленский сообщил о новом разговоре с Трампом и Макроном на саммите G7

Владимир Зеленский заявил, что провёл новый разговор с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G7. Об этом главарь киевского режима сообщил в соцсетях.

По словам Зеленского, беседа касалась координации дальнейших шагов. Он отметил, что стороны подвели итоги переговоров на саммите и обсудили дипломатические перспективы.

«Это был важный координационный разговор, который может многое изменить. Подвели итоги наших переговоров на саммите G7. Благодарен президенту Трампу за внимание к Украине и готовность содействовать установлению мира. Благодарен Эмманюэлю за отличную организацию саммита и неизменно плодотворную совместную работу», — сообщил он.

При этом Зеленский добавил, что Киев якобы делает всё возможное для приближения мира.

Ранее сообщалось о холодной встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского на саммите G7 во французском Эвиан-ле-Бен. По данным СМИ, американский президент проигнорировал украинского главаря и не поприветствовал его перед началом заседания. Зеленского на встречу пригласил Макрон. Французский лидер рассчитывал использовать саммит для обсуждения возможных дипломатических контактов между Москвой и Киевом после рамочного соглашения США с Ираном.

Саммит G7, проходивший с 15 по 17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, был отмечен стремлением западных союзников сохранить единство на фоне острых геополитических кризисов. Центральное место в повестке заняли два конфликта: на Украине и Ближнем Востоке. Лидеры Большой семёрки подтвердили «непоколебимую поддержку Киеву» и договорились усилить давление на Россию новыми санкциями, особенно в энергетическом секторе, а также ускорить поставки Украине систем ПВО и ракет. Кроме того, в ходе встречи обсуждались глобальные экономические дисбалансы, связанные с политикой Китая, и риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, в обсуждении которого приняли участие топ-менеджеры ведущих технологических компаний.