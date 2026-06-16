Докладчик не на своём стуле: Эксперт по протоколу считал позы Трампа и Зеленского на фото с G7
Эксперт по протоколу Кобелюк: Зеленский на фото с G7 в позиции докладчика
Зеленский и Трамп на саммите G7 во Франции. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский похвастался в Сети фотографиями своей встречи с президентом США Дональдом Трамом. Пользователи обратили внимание на странное положение главы киевского режима, который сидел на стуле выше американского лидера, рост которого, на секундочку, составляет 1,9 метра. Life.ru узнал у эксперта по деловому протоколу Алексея Кобелюка, в чём особенность этого кадра.
Эксперт обратил внимание, что фото сделаны в перерывах между основными мероприятиями саммита, отдельной двусторонней встречи не было предусмотрено.
То есть в перерывах между основными мероприятиями человек подсел и начал разговаривать. Поэтому можно сказать, что Зеленский сел не на свой стул в прямом смысле. То есть кто-то до него там сидел, потому что мы понимаем, что Украина не является членом «Большой семёрки». И он просто подсел к Трампу для того, чтобы с ним поговорить.
По словам Кобелюка, Зеленский тут не выглядит чемпионом и суперменом — он, скорее, фанат, который уличил минутку и подбежал к важному человеку, присев на чужое место.
Что касается позы Трампа, то эксперт не исключает, что президент США просто отдыхал в момент, когда к нему подсел Зеленский: он глубоко сидит на стуле. А глава киевского режима, напротив, занял позу интервьюера.
Он занимает позицию ровно на середине стула, подвинут к Трампу максимально, у него максимально сосредоточенная позиция. У него руки в замок, но он зеркалит Трампа на этом фото. Он более напряжён, он в позиции докладчика: ситуация вот такая-то, такая-то. Дядюшка Сэм, в нашем случае дядюшка Дональд, ему рассказывает в очередной раз, что делать и как ему поступить.
Саммит «Большой семёрки» проходит с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен. Встреча G7 стала одной из ключевых международных площадок, где Киев рассчитывает обсудить дальнейшую поддержку Украины и возможные дипломатические шаги.
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