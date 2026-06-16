Докладчик не на своём стуле: Эксперт по протоколу считал позы Трампа и Зеленского на фото с G7

То есть в перерывах между основными мероприятиями человек подсел и начал разговаривать. Поэтому можно сказать, что Зеленский сел не на свой стул в прямом смысле. То есть кто-то до него там сидел, потому что мы понимаем, что Украина не является членом «Большой семёрки». И он просто подсел к Трампу для того, чтобы с ним поговорить.