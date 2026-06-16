Когда «Семёрка» снова станет «Восьмёркой»: Экстрасенс дала прогноз на итоги саммита G7

Решения конфликта между Россией и Украиной на нынешнем саммите «Большой семёрки» ждать не стоит. Об этом в беседе с Life.ru рассказала экстрасенс Дарья Миронова. Она также раскрыла магический смысл цифры 7 в названии объединения и дала прогноз, сменится ли она на «восьмёрку».

По словам Мироновой, семёрка — божественная цифра, которая говорит о видении высшего абсолюта, а также о тайне. То есть публике не будет озвучено всё, о чём на саммите будут говорить и какие будут достигнуты компромиссные договорённости. А вот к тому, чтобы из «Семёрки» превратиться в «Восьмёрку», объединение ещё не готово.

Восемь — это решение, это бесконечность, это ответы на самые важные вопросы. К цифре восемь, скажем, саммит ещё пока не готов. Будут ещё три заседания, последнее примет решающий, исторический поворот, это будет связано именно с цифрой восемь. Дарья Миронова Экстрасенс

Если говорить о прогнозах на итог нынешнего саммита G7, то решения конфликта между Россией и Украиной экстрасенс не увидела. Однако будут другие дипломатические шаги — например, договорённости об обмене пленными.

Что касается Ирана, то на саммите будет найдено компромиссное решение по Ормузскому проливу, однако, по мнению Мироновой, и оно будет нарушено.

«Хотя предварительные договорённости и точки соприкосновений будут найдены, по факту это фикция. В реальности решений не будет. Это затягивание конфликта», — добавила экстрасенс.

Саммит «Большой семёрки» проходит с 15-го по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен. Встреча G7 стала одной из ключевых международных площадок, где Киев рассчитывает обсудить дальнейшую поддержку Украины и возможные дипломатические шаги. Зеленский на полях саммита уже провёл краткие переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.