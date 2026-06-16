«Присмыкающееся чучело»: Шарий высмеял «метаморфозы» Зеленского после встречи с Трампом

Украинский блогер Анатолий Шарий резко отреагировал на поведение главы украинского режима Владимира Зеленского на саммите G7 во Франции, заявив о «метаморфозах» политика на фоне общения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Смотришь на заискивающее **** этого мразотного гнома — куда только подевался грубый, жёсткий, мощный диктатор? Перед нами пресмыкающееся чучело. Ну и ну, метаморфозы», — отметил он.

Напомним, что во Франции проходит саммит «Большой семёрки», в котором принимает участие Владимир Зеленский. На полях встречи экс-комик уже провёл краткие переговоры с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы Зеленский сообщил Макрону о намерении президента США Дональда Трампа провести с ним отдельную встречу.