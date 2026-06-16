Глава украинского режима Владимир Зеленский направился на саммит Группы семи, выбрав маршрут через Молдавию на фоне осложнения отношений между Киевом и Варшавой. Информация об этом опубликована на официальном сайте экс-комика.

Во время транзитной остановки в аэропорту Кишинёва состоялся телефонный разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем. Отдельные детали переговоров не раскрываются.

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