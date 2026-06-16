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Регион
16 июня, 05:58

Зеленский на фоне напряжённости с Польшей отправился на саммит G7 через Молдавию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Глава украинского режима Владимир Зеленский направился на саммит Группы семи, выбрав маршрут через Молдавию на фоне осложнения отношений между Киевом и Варшавой. Информация об этом опубликована на официальном сайте экс-комика.

Во время транзитной остановки в аэропорту Кишинёва состоялся телефонный разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем. Отдельные детали переговоров не раскрываются.

Польша дала Зеленскому несколько дней на смену названия подразделения ВСУ УПА*
Польша дала Зеленскому несколько дней на смену названия подразделения ВСУ УПА*

Зеленский начал летать через Молдавию после скандала с Польшей из-за решения присвоить одному из подразделений Сил специальных операций имя «героев УПА*». Зеленский подписал соответствующий указ 26 мая. Это вызвало резкую реакцию Польши. Премьер-министр Дональд Туск пригрозил Киеву переводом отношений в «жёсткий бизнес». А бывший премьер Лешек Миллер охарактеризовал действия политика как «плевок в лицо» польскому народу. У Зеленского хотят забрать орден, не отнятый даже у Муссолини.

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* Организация признана в России экстремистской и запрещена.

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Милена Скрипальщикова
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