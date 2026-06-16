Трамп, Зеленский и Макрон прибыли на встречу G7 в Париже

Владимир Зеленский прибыл во Францию на саммит G7. На полях встречи он уже провёл краткие переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Во время беседы Зеленский рассказал Макрону о желании президента США Дональда Трампа провести с ним встречу.

Саммит «Большой семёрки» стал одной из ключевых международных площадок, где Киев рассчитывает обсудить дальнейшую поддержку Украины, вопросы безопасности и возможные дипломатические шаги.

Для Зеленского встреча с лидерами G7 важна ещё и на фоне обсуждения будущего переговорного процесса. Украинская сторона пытается сохранить внимание партнёров к конфликту и добиться новых политических сигналов.

По словам украинского лидера, контакт с американской стороной остаётся важным на фоне обсуждения дальнейших решений по Украине и международной поддержки Киева.

На полях саммита Зеленский также рассчитывает провести дополнительные переговоры с партнёрами. В центре повестки — военная помощь, давление на Россию и координация позиций с западными союзниками.

Ранее президент России Владимир Путин назвал главное условие завершения СВО. Он сообщил, что конфликт рано или поздно закончится после достижения целей, которые Россия поставила перед собой.