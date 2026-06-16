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16 июня, 07:56

Трамп, Зеленский и Макрон прибыли на встречу G7 в Париже

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Владимир Зеленский прибыл во Францию на саммит G7. На полях встречи он уже провёл краткие переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Во время беседы Зеленский рассказал Макрону о желании президента США Дональда Трампа провести с ним встречу.

Саммит «Большой семёрки» стал одной из ключевых международных площадок, где Киев рассчитывает обсудить дальнейшую поддержку Украины, вопросы безопасности и возможные дипломатические шаги.

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Для Зеленского встреча с лидерами G7 важна ещё и на фоне обсуждения будущего переговорного процесса. Украинская сторона пытается сохранить внимание партнёров к конфликту и добиться новых политических сигналов.

По словам украинского лидера, контакт с американской стороной остаётся важным на фоне обсуждения дальнейших решений по Украине и международной поддержки Киева.

На полях саммита Зеленский также рассчитывает провести дополнительные переговоры с партнёрами. В центре повестки — военная помощь, давление на Россию и координация позиций с западными союзниками.

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Марина Фещенко
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