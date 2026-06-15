Европе жизненно необходимо, чтобы переговоры о завершении спецоперации на Украине не проходили без её участия, особенно после прямых контактов президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение в беседе с РИА «ФедералПресс» выразил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав.

«Приглашая Зеленского, Макрон и лидеры Германии с Британией решают две задачи. Во-первых, зафиксировать, что Украина – равноправный субъект переговоров, а не объект торга. Во-вторых, "продать" Трампу европейский сценарий урегулирования: прекращение огня по текущей линии фронта плюс достоверные гарантии безопасности, включая размещение европейских сил», — указал эксперт.

По его словам, европейцы даже готовы финансировать этот план за счёт доходов от замороженных российских активов — речь идёт о потенциальных 50 миллиардах долларов ежегодно. Им нужно лишь политическое прикрытие со стороны США. Трамп, однако, не против обсуждения условий прекращения огня, но не готов брать на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины, настаивая на быстром выходе без новых военных контингентов.

Поэтому он соглашается на общую сессию, но не форсирует отдельную встречу с Зеленским. Реальная интрига саммита, резюмировал Варшав, — сможет ли Европа навязать Трампу свою формулу послевоенного устройства, где гарантии ложатся на европейские плечи, а США сохраняют лишь политический зонтик.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что в адрес президента России Владимира Путина было направлено предложение о личной встрече на полях саммита «Большой семёрки». Свою инициативу он объяснил тем, что на мероприятии будут присутствовать ключевые западные лидеры, включая американского президента Дональда Трампа и французского лидера Эмманюэля Макрона, что создаёт, по его мнению, удобную площадку для совместного диалога.