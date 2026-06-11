Приглашение Владимира Зеленского на саммит G7 во Франции стало пощёчиной для всей республики. Об этом в эфире YouTube-канала заявил лидер французского партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя недавнее заявление президента страны Эмманюэля Макрона, который ранее анонсировал участие в мероприятии главы киевского режима.

«Этим приглашением Макрон умудрился дать пощечину всей Франции», — сказал Филиппо.

Он добавил, что вместо ожидания иностранного визитёра лидеру страны следовало заняться внутренними делами. Сейчас, напомнил оппозиционер, у Макрона очень плохие рейтинги, поэтому разбираться нужно не с зарубежными гостями, а с накопившимися проблемами у себя дома.

Встреча пройдёт 15–17 июня под французским председательством в курортном городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера, где участники обсудят ключевые международные темы. Ранее своё участие подтвердил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.