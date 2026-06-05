«Взрывоопасный» гость: Зеленского не желают видеть на саммите G7

Возможное участие Владимира Зеленского в саммите G7 может создать дополнительные сложности для встречи лидеров «Большой семёрки». Об этом пишет Politico. По данным издания, ещё в марте представители Елисейского дворца утверждали, что Зеленский не входит в число приглашённых участников. Однако в последние дни позиция Парижа изменилась, и теперь его присутствие ожидается.

Politico отмечает, что ситуация выглядит чувствительной на фоне напряжённых отношений Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Именно этот фактор, по мнению издания, добавляет неопределённости в подготовку саммита.

Один из европейских дипломатов на условиях анонимности заявил Politico, что администрация Трампа не избегает конфликтов. Поэтому предсказать, как может развиваться встреча с участием Зеленского, сложно.

Саммит G7 должен пройти с 15 по 17 июня во французском Эвиане. Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится провести встречу максимально успешно и сохранить конструктивную атмосферу. Париж также рассматривает возможность организовать для Трампа закрытый ужин в Версальском дворце. Такой шаг может стать частью попытки французской стороны укрепить контакт с американским лидером перед саммитом. На этом фоне возможный приезд Зеленского превращается не просто в протокольный вопрос, а в отдельный политический риск для организаторов встречи.