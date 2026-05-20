20 мая, 01:51

Без сделок, но с консенсусом: Трамп поедет на G7, несмотря на ссоры с союзниками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Президент США Дональд Трамп подтвердил своё участие во встрече лидеров «Большой семёрки», которая пройдёт во Франции с 15 по 17 июня. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Белого дома.

Мероприятие состоится в живописном городе Эвиан-ле-Бен на юго-востоке Франции. Примечательно, что день рождения Трампа – 14 июня – выпадает как раз накануне саммита. Американскому лидеру исполнится 80 лет.

По словам источника, встреча вряд ли завершится подписанием конкретных соглашений. Её главная цель – достичь консенсуса, который ляжет в основу будущих договорённостей.

«Президент Трамп в первую очередь хочет поговорить о бизнесе», — цитирует Axios представителя Белого дома.

В повестке американского лидера – несколько ключевых вопросов: привязка американской помощи к торговым соглашениям, продвижение инструментов искусственного интеллекта, разработанных в США, снижение зависимости от китайских цепочек поставок критически важных минералов, борьба с контрабандой наркотиков и нелегальной иммиграцией, а также увеличение американского экспорта и энергодобычи.

Ранее Life.ru писал, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о намерении Вашингтона содействовать европейской независимости. Он подчеркнул, что «США не могут быть мировым жандармом», а Европа должна «стоять на своих ногах».

Юния Ларсон
