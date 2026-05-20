«США не могут быть мировым жандармом»: В Белом доме призвали ЕС к самостоятельности

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме заявил, что внешняя политика Соединённых Штатов направлена на повышение степени независимости Европы от Вашингтона. Таким образом он прокомментировал вывод американских войск из Польши.

«То, что мы пытаемся сделать, то, на что направлена наша внешняя политика, это содействие европейской независимости и суверенитету. Мы хотим, чтобы Европа более активно защищала свою территориальную целостность. Хотим, чтобы Европа сделала решительный шаг вперёд», – сказал Вэнс.

Вице-президент также подчеркнул, что Америка не может выступать в роли мирового жандарма. По его словам, США хотят быть хорошим союзником, но европейцы должны сами обеспечивать свою безопасность.

«Президент Трамп не говорил, что мы выводим все войска из Европы. Но Европа должна стоять на своих ногах, и мы последовательны в отношении этого», – добавил Вэнс.

Он подчеркнул, что вывод войск не нацелен на то, чтобы поощрить Россию или «наказать» Польшу. При этом вице-президент не исключил, что эти силы могут быть направлены в другую европейскую страну.

«Мы пока окончательно не решили, куда в итоге будут направлены эти войска», – отметил он.

Ранее военный политолог назвал решение Трампа о выводе войск из Германии демонстрацией недовольства Америки, прежде всего по отношению к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу. По его мнению, это «слабый намёк», а высвобождаемые солдаты могут быть использованы для агрессии против Ирана, Кубы или даже Китая в будущем.