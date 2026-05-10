10 мая, 01:55

В Японии подтвердили командировку чиновников в Россию в конце мая

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Правительство Японии подтвердило подготовку поездки своих представителей в Россию в конце мая. При этом в Токио опровергли публикации о том, что визит якобы связан с обсуждением будущего экономического сотрудничества после завершения украинского конфликта.

В Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии заявили, что страна не рассматривает возможность запуска новых совместных проектов с Россией. Ведомство подчеркнуло, что Токио продолжит придерживаться санкционной политики вместе с государствами G7.

Как пояснили японские власти, предстоящая командировка связана исключительно с вопросами сохранения и защиты активов национальных компаний, которые продолжают деятельность на российском рынке.

В министерстве отметили, что правительство намерено и дальше поддерживать японские компании, уже работающие в России.

Посол РФ призвал Японию отменить санкции ради российских нефти и угля

Напомним, ранее японское агентство Kyodo (Киодо) сообщило, что в Россию 26-27 мая впервые с 2022 года прибудут представители крупнейших японских компаний. В составе правительственной бизнес-миссии будут представители Mitsui, Mitsui O.S.K. Lines и Mitsubishi.

Артём Гапоненко
