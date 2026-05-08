Впервые с 2022 года представители крупнейших японских компаний приедут в Россию в составе правительственной бизнес-миссии 26-27 мая. Приедут в РФ представители Mitsui, Mitsui O.S.K. Lines и Mitsubishi, сообщило агентство Kyodo (Киодо).

«В составе делегации будут такие крупнейшие компании Японии как Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines (MOL)», — пишет агентство, ссылаясь на многочисленные правительственные источники. Также в миссии может принять участие Mitsubishi Corporation.

Организацию поездки делегации осуществляет министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Несмотря на опровержение, сделанное генеральным секретарём правительства Японии 3 апреля, информация о визите продолжала подтверждаться, особенно после недавнего визита японского депутата Мунэо Судзуки в Москву и его встречи с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко.

Ранее японский парламентарий Мунэо Судзуки встретился с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, а также с вице-спикером Совфеда Константином Косачёвым. Визит депутата в Москву продлится с 3 по 5 мая. Во время поездки Судзуки сравнил Россию с ёкодзуной — самым сильным борцом в японском национальном виде спорта сумо. Он высказал мнение, что Украине следует принимать во внимание реальное соотношение сил в текущем конфликте.