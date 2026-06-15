Зеленский предложил Путину встречу на саммите G7 в присутствии Трампа и Макрона

Владимир Зеленский заявил, что предлагал президенту России Владимиру Путину встретиться на саммите G7. Однако, по его словам, Москва вновь показала неготовность к переговорам. Запрос, вероятно, был сделан до недавнего российского удара по Украине.

Зеленский аргументировал своё предложение тем, что на саммите «Большой семёрки» будут присутствовать представители Европы и Америки, в частности Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, что делает его «хорошей возможностью для всех собраться вместе».

«Однако РФ снова продемонстрировала, что к диалогу она не готова», — сказал Зеленский журналистам.

С 15 по 17 июня курортный город Эвиан-ле-Бен станет местом проведения саммита «Большой семерки» (G7). Президент Франции Эмманюэль Макрон, председательствующий в объединении, направил приглашения не только лидерам стран-участниц G7, но и президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также главам Египта, Саудовской Аравии, Катара и Объединённых Арабских Эмиратов. Эти гости примут участие в ряде запланированных сессий саммита.