Путин: Если Зеленский хочет встречи, пусть едет в Москву
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Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Дональдом Трампом обозначил позицию Москвы относительно гипотетических контактов с киевским режимом. Подробности беседы журналистам раскрыл помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, глава государства напомнил о ранее звучавшем предложении. Если Зеленский продолжит делать «заходы» насчёт возможной встречи с президентом РФ, ответ остаётся неизменным.
«Хочет встречи — пусть приезжает в Москву», — передал слова Путина дипломат.
В свою очередь Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил уверенность, что скорейшее завершение украинского конфликта откроет перспективы для выстраивания по-настоящему нового качества отношений между Москвой и Вашингтоном. Также он пообещал подтолкнуть ЕС и Киев к дипломатическому урегулированию.
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