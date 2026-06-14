Путин: Если Зеленский хочет встречи, пусть едет в Москву

Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Дональдом Трампом обозначил позицию Москвы относительно гипотетических контактов с киевским режимом. Подробности беседы журналистам раскрыл помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, глава государства напомнил о ранее звучавшем предложении. Если Зеленский продолжит делать «заходы» насчёт возможной встречи с президентом РФ, ответ остаётся неизменным.

«Хочет встречи — пусть приезжает в Москву», — передал слова Путина дипломат.