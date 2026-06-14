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14 июня, 16:28

Путин: Если Зеленский хочет встречи, пусть едет в Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Дональдом Трампом обозначил позицию Москвы относительно гипотетических контактов с киевским режимом. Подробности беседы журналистам раскрыл помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, глава государства напомнил о ранее звучавшем предложении. Если Зеленский продолжит делать «заходы» насчёт возможной встречи с президентом РФ, ответ остаётся неизменным.

«Хочет встречи — пусть приезжает в Москву», — передал слова Путина дипломат.

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В свою очередь Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил уверенность, что скорейшее завершение украинского конфликта откроет перспективы для выстраивания по-настоящему нового качества отношений между Москвой и Вашингтоном. Также он пообещал подтолкнуть ЕС и Киев к дипломатическому урегулированию.

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Юрий Лысенко
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