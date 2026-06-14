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Регион
14 июня, 16:21

Путин через Трампа напомнил чествующему нацистов Зеленскому о холокосте

Путин предложил Трампу напомнить Зеленскому о холокосте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил ему при встрече с Владимиром Зеленским посоветовать киевскому главарю не забывать о Холокосте. Подробности беседы на брифинге раскрыл помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников», — рассказал дипломат.

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Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться на саммите G7 во Франции. В ходе телефонной беседы лидеры России и США согласились, что атаки киевского режима по гражданским объектам на территории РФ вредят процессу урегулирования, а Трамп вновь подчеркнул необходимость прекращения боевых действий и выразил готовность воздействовать на европейских партнёров и Киев, в том числе на полях предстоящей «Семёрки».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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