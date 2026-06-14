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Регион
14 июня, 16:16

Ушаков рассказал, получил ли Трамп что-то в подарок от Путина

Ушаков: Путин не передавал Трампу подарки ко дню рождения

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин не передавал подарков американскому лидеру Дональду Трампу по случаю его 80-летия. Об этом журналистам рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Подарки не отправлялись, но, как я уже сказал, было поздравление весьма тёплое», — сказал он.

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Напомним, Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Юрий Ушаков подчеркнул, что слова российского лидера носили неформальный характер, что соответствует духу отношений между лидерами.

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Матвей Константинов
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