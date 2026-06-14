Ушаков рассказал, получил ли Трамп что-то в подарок от Путина
Ушаков: Путин не передавал Трампу подарки ко дню рождения
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин не передавал подарков американскому лидеру Дональду Трампу по случаю его 80-летия. Об этом журналистам рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
«Подарки не отправлялись, но, как я уже сказал, было поздравление весьма тёплое», — сказал он.
Напомним, Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Юрий Ушаков подчеркнул, что слова российского лидера носили неформальный характер, что соответствует духу отношений между лидерами.
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