ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 15:57

Ушаков: Поздравления Трампа от Путина звучали неформально, в духе их отношений

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Jae C. Hong

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Jae C. Hong

Слова поздравления президента США Дональда Трампа с днём рождения звучали из уст российского лидера Владимира Путина неформально и отражали уважение к «бойцовским качествам» хозяина Белого дома. Об этом журналистам рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Эти поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений двух лидеров. Президент России не скрывал свое уважение к <...> способности держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей», — сказал он.

Трамп осудил удар по Бейруту и призвал Израиль прекратить атаковать Ливан
Трамп осудил удар по Бейруту и призвал Израиль прекратить атаковать Ливан

Напомним, Дональд Трамп отмечает 80-летний юбилей. В честь праздника у Белого дома провели турнир UFC с семью боями. При этом некоторые звёзды отказались от участия.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar