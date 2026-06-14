Ушаков: Поздравления Трампа от Путина звучали неформально, в духе их отношений

Слова поздравления президента США Дональда Трампа с днём рождения звучали из уст российского лидера Владимира Путина неформально и отражали уважение к «бойцовским качествам» хозяина Белого дома. Об этом журналистам рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Эти поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений двух лидеров. Президент России не скрывал свое уважение к <...> способности держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей», — сказал он.

Напомним, Дональд Трамп отмечает 80-летний юбилей. В честь праздника у Белого дома провели турнир UFC с семью боями. При этом некоторые звёзды отказались от участия.