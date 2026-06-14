На 80-летие Трампа у Белого дома устроили турнир по UFC с семью боями
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У Белого дома развернулось необычное празднование 80-летия президента США Дональда Трампа. На Южной лужайке резиденции установили октагон, где прямо у президентского дома состоятся семь боёв по правилам UFC.
На 80-летие Трампа у Белого дома устроили турнир по UFC с семью боями. Видео ©X/chiky_handler
Помимо турнира, в программу вошли ярмарка и выступления артистов, приуроченные ко Дню флага и 250-летию Соединённых Штатов. Однако, как пишут американские СМИ, часть приглашённых звёзд отказалась от участия — они посчитали, что торжество слишком явно превратилось в персональное шоу именинника. Несмотря на это, организаторам удалось провести показательные выступления мотокроссовых трюкачей.
На 80-летие Трампа у Белого дома устроили турнир по UFC с семью боями. Видео © X/ Barstool Sports
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Владимир Путин захочет поздравить Дональда Трампа с 80-летием, то Кремль обязательно сообщит об этом общественности. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко уже поздравил американского президента.
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