У Белого дома развернулось необычное празднование 80-летия президента США Дональда Трампа. На Южной лужайке резиденции установили октагон, где прямо у президентского дома состоятся семь боёв по правилам UFC.

На 80-летие Трампа у Белого дома устроили турнир по UFC с семью боями. Видео ©X/chiky_handler

Помимо турнира, в программу вошли ярмарка и выступления артистов, приуроченные ко Дню флага и 250-летию Соединённых Штатов. Однако, как пишут американские СМИ, часть приглашённых звёзд отказалась от участия — они посчитали, что торжество слишком явно превратилось в персональное шоу именинника. Несмотря на это, организаторам удалось провести показательные выступления мотокроссовых трюкачей.

На 80-летие Трампа у Белого дома устроили турнир по UFC с семью боями. Видео © X/ Barstool Sports