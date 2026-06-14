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Регион
14 июня, 15:08

На 80-летие Трампа у Белого дома устроили турнир по UFC с семью боями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joey Sussman

У Белого дома развернулось необычное празднование 80-летия президента США Дональда Трампа. На Южной лужайке резиденции установили октагон, где прямо у президентского дома состоятся семь боёв по правилам UFC.

На 80-летие Трампа у Белого дома устроили турнир по UFC с семью боями. Видео ©X/chiky_handler

Помимо турнира, в программу вошли ярмарка и выступления артистов, приуроченные ко Дню флага и 250-летию Соединённых Штатов. Однако, как пишут американские СМИ, часть приглашённых звёзд отказалась от участия — они посчитали, что торжество слишком явно превратилось в персональное шоу именинника. Несмотря на это, организаторам удалось провести показательные выступления мотокроссовых трюкачей.

На 80-летие Трампа у Белого дома устроили турнир по UFC с семью боями. Видео © X/ Barstool Sports

«Они могли бы подружиться»: Духовник Трампа нашёл у Лукашенко сходство с президентом США
«Они могли бы подружиться»: Духовник Трампа нашёл у Лукашенко сходство с президентом США

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Владимир Путин захочет поздравить Дональда Трампа с 80-летием, то Кремль обязательно сообщит об этом общественности. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко уже поздравил американского президента.

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Анастасия Никонорова
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