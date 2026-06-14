ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 11:26

Кремль сообщит, если Путин поздравит Трампа с 80-летием

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Если президент России Владимир Путин изъявит желание поздравить американского коллегу Дональда Трампа с юбилеем, то Кремль обязательно уведомит об этом общественность. Так ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.

«Сообщим», — коротко сказал представитель Кремля в беседе с «Интерфаксом».

Версальская приманка: Зачем Макрон пригласил Трампа на закрытый ужин в Париже
Версальская приманка: Зачем Макрон пригласил Трампа на закрытый ужин в Париже

Напомним, лидер США Дональд Трамп отмечает своё 80-летие. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже поздравил политика с круглой датой.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar