Кремль сообщит, если Путин поздравит Трампа с 80-летием
Обложка © ТАСС / АР
Если президент России Владимир Путин изъявит желание поздравить американского коллегу Дональда Трампа с юбилеем, то Кремль обязательно уведомит об этом общественность. Так ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.
«Сообщим», — коротко сказал представитель Кремля в беседе с «Интерфаксом».
Напомним, лидер США Дональд Трамп отмечает своё 80-летие. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже поздравил политика с круглой датой.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.