Кремль сообщит, если Путин поздравит Трампа с 80-летием

Если президент России Владимир Путин изъявит желание поздравить американского коллегу Дональда Трампа с юбилеем, то Кремль обязательно уведомит об этом общественность. Так ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.

«Сообщим», — коротко сказал представитель Кремля в беседе с «Интерфаксом».

Напомним, лидер США Дональд Трамп отмечает своё 80-летие. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже поздравил политика с круглой датой.