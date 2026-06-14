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Регион
14 июня, 09:27

Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с 80-летием

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / ЕРА

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к лидеру США Дональду Трампу, поздравив его с юбилеем — 80-летием. Об этом сообщила пресс-служба белорусского политика.

«Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил американского коллегу с юбилеем», — сказано в заявлении.

«Они могли бы подружиться»: Духовник Трампа нашёл у Лукашенко сходство с президентом США
«Они могли бы подружиться»: Духовник Трампа нашёл у Лукашенко сходство с президентом США

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его американский коллега Дональд Трамп занимает правильную позицию по украинскому конфликту. По словам белорусского лидера, Минск поддерживает контакты с Вашингтоном. При этом Лукашенко раскритиковал европейских политиков. Глава государства считает, что они подталкивают Владимира Зеленского к провокационным заявлениям, которые могут усилить напряжённость в регионе.

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Татьяна Миссуми
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