Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с 80-летием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к лидеру США Дональду Трампу, поздравив его с юбилеем — 80-летием. Об этом сообщила пресс-служба белорусского политика.

«Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил американского коллегу с юбилеем», — сказано в заявлении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его американский коллега Дональд Трамп занимает правильную позицию по украинскому конфликту. По словам белорусского лидера, Минск поддерживает контакты с Вашингтоном. При этом Лукашенко раскритиковал европейских политиков. Глава государства считает, что они подталкивают Владимира Зеленского к провокационным заявлениям, которые могут усилить напряжённость в регионе.