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14 июня, 01:22

Версальская приманка: Зачем Макрон пригласил Трампа на закрытый ужин в Париже

Politico: Макрон пригласил Трампа на ужин в Париже, пытаясь угодить ему

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил американского лидера Дональда Трампа на ужин в Версальском дворце, который может состояться 17 июня после саммита G7. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Французский президент рассчитывает провести с Трампом личную встречу на фоне обсуждения лидерами стран G7 ситуации вокруг Украины и обстановки на Ближнем Востоке.

Как пишет Politico, приглашение выглядит попыткой угодить президенту США, который любит позолоченные интерьеры, а также удержать Трампа на саммите до самого конца.

При этом окончательное решение о визите пока не принято. Белый дом ещё не подтвердил участие Трампа на ужине во французской резиденции.

Макрон ставил Трампу условия из-за публикаций о своей супруге
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Ранее Макрон назвал Трампа яростным противником Европы. В список врагов также вошли российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Французский лидер заявил о необходимости укрепления самостоятельной роли Европы в вопросах безопасности.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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