Версальская приманка: Зачем Макрон пригласил Трампа на закрытый ужин в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил американского лидера Дональда Трампа на ужин в Версальском дворце, который может состояться 17 июня после саммита G7. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Французский президент рассчитывает провести с Трампом личную встречу на фоне обсуждения лидерами стран G7 ситуации вокруг Украины и обстановки на Ближнем Востоке.

Как пишет Politico, приглашение выглядит попыткой угодить президенту США, который любит позолоченные интерьеры, а также удержать Трампа на саммите до самого конца.

При этом окончательное решение о визите пока не принято. Белый дом ещё не подтвердил участие Трампа на ужине во французской резиденции.

Ранее Макрон назвал Трампа яростным противником Европы. В список врагов также вошли российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Французский лидер заявил о необходимости укрепления самостоятельной роли Европы в вопросах безопасности.