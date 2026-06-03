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Регион
3 июня, 11:51

Макрон ставил Трампу условия из-за публикаций о своей супруге

Обложка © ТАСС / LUDOVIC MARIN

Обложка © ТАСС / LUDOVIC MARIN

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что президент Франции Эмманюэль Макрон якобы пытался повлиять на Дональда Трампа из-за её расследования о Брижит Макрон.

По словам Оуэнс, Трамп лично позвонил ей и сообщил, что французский лидер увязывал подписание некого соглашения по России и Украине с прекращением её публичных заявлений о супруге президента Франции.

«Трамп позвонил мне напрямую. Это не выдумка, это правдивая история. У меня есть записи звонков. Он звонил мне из [резиденции] Мар-а-Лаго, если быть точной. Трамп сказал: понимаешь, Макрон нужен, чтобы подписать кое-что по России и Украине, а Эмманюэль говорит, что не подпишет, пока ты не перестанешь говорить о его жене,» цитирует Оуэнс ТАСС.

Журналистка нашла доказательства смены пола Брижит Макрон и узнала, кем она была раньше
Журналистка нашла доказательства смены пола Брижит Макрон и узнала, кем она была раньше

Несколько дней назад журналистка Оуэнс прибыла в Россию и планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, в том числе посетить пленарную сессию.

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* Движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Полина Никифорова
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