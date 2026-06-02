Автор расследования против жены Макрона перед ПМЭФ посетила Главный храм ВС РФ
Кэндис Оуэнс с супругом (справа-налево). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realcandaceowens
Американская журналистка Кэндис Оуэнс, ведущая скандальное расследование о «мужском поле» первой леди Франции Брижит Макрон и ставшая врагом президента США Дональда Трампа, посетила Главный храм Вооружённых сил РФ. Собор находится в подмосковном парке «Патриот». Автор приехала в Россиию для участия в ПМЭФ.
Кэнди Оуэнс посетила храм в РФ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/realcandaceowens
Девушка показала в соцсети кадры у церкви. Она не стала многосложно комментировать снимки, а дала поклонникам возможность просто насладиться красотой внутреннего убранства храма. Кэнди известна тем, что активно защищает традиционные ценности, чем вызывает неодобрение на Западе.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп подверг резкой критике американскую журналистку и блогершу Кэндис Оуэнс. Республиканец назвал её «мерзким человеком года». Поводом для гнева стали многократные утверждения Оуэнс о том, что супруга французского президента Брижит Макрон «родилась мужчиной». Накануне, 1 июня, Оуэнс прибыла в Россию для участия в грядущем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
