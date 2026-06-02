Американская журналистка Кэндис Оуэнс, ведущая скандальное расследование о «мужском поле» первой леди Франции Брижит Макрон и ставшая врагом президента США Дональда Трампа, посетила Главный храм Вооружённых сил РФ. Собор находится в подмосковном парке «Патриот». Автор приехала в Россиию для участия в ПМЭФ.

Кэнди Оуэнс посетила храм в РФ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/realcandaceowens

Девушка показала в соцсети кадры у церкви. Она не стала многосложно комментировать снимки, а дала поклонникам возможность просто насладиться красотой внутреннего убранства храма. Кэнди известна тем, что активно защищает традиционные ценности, чем вызывает неодобрение на Западе.