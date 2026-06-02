Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 июня, 13:12

Автор расследования против жены Макрона перед ПМЭФ посетила Главный храм ВС РФ

Кэндис Оуэнс с супругом (справа-налево). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realcandaceowens

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, ведущая скандальное расследование о «мужском поле» первой леди Франции Брижит Макрон и ставшая врагом президента США Дональда Трампа, посетила Главный храм Вооружённых сил РФ. Собор находится в подмосковном парке «Патриот». Автор приехала в Россиию для участия в ПМЭФ.

Кэнди Оуэнс посетила храм в РФ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/realcandaceowens

Девушка показала в соцсети кадры у церкви. Она не стала многосложно комментировать снимки, а дала поклонникам возможность просто насладиться красотой внутреннего убранства храма. Кэнди известна тем, что активно защищает традиционные ценности, чем вызывает неодобрение на Западе.

Песков: Кремль никогда заранее не раскрывает личность главного гостя на ПМЭФ

Напомним, американский лидер Дональд Трамп подверг резкой критике американскую журналистку и блогершу Кэндис Оуэнс. Республиканец назвал её «мерзким человеком года». Поводом для гнева стали многократные утверждения Оуэнс о том, что супруга французского президента Брижит Макрон «родилась мужчиной». Накануне, 1 июня, Оуэнс прибыла в Россию для участия в грядущем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

