Американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила, что нашла доказательства своих утверждений о супруге президента Франции Брижит Макрон. По её словам, расследование уже завершено, а Брижит на самом деле является мужчиной.

«Расследование уже завершено: не вызывает никаких сомнений, что Брижит Макрон — мужчина*. Не в моём стиле распространять глупые теории заговора. Я изучила этот вопрос, исследовала его, и я говорю: это был школьный учитель Эмманюэля», — сказала Оуэнс ТАСС.

Также журналистка прокомментировала судебный спор с первой леди Франции. По словам Оуэнс, иск связан не с её утверждениями о поле Брижит Макрон, а с обвинениями вокруг документов.

Кэндис Оуэнс известна как представительница консервативных кругов США и ведущая популярного подкаста. С марта 2024 года она неоднократно распространяла заявления о супруге французского президента.

Напомним, что журналистка Оуэнс приехала в Россию для участия в ПМЭФ-2026. Она посетила Главный храм Вооружённых сил РФ. Американка известна тем, что активно защищает традиционные ценности, чем вызывает неодобрение на Западе.

