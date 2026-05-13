Ревность и тайная переписка: Выяснилась причина скандальной пощёчины Макрону от супруги
Журналист Тардиф: Брижит Макрон дала пощёчину супругу из-за связей с актрисой
Брижит и Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Скандальная пощёчина, которую Брижит Макрон отвесила своему мужу Эмманюэлю весной прошлого года, произошла на почве ревности. Об этом со ссылкой на собственные источники заявил французский политический журналист Флориан Тардиф, передаёт RTL. По его словам, поводом стала тайная переписка главы государства с актрисой иранского происхождения Гольшифте Фарахани.
«Произошло следующее: [Брижит Макрон] увидела сообщение от известной личности», — рассказал журналист.
Как утверждает собеседник RTL, на протяжении нескольких месяцев французский лидер поддерживал с кинозвездой платонические отношения. Это и вызвало напряжённость в отношениях между супругами. Тардиф заверил, что тщательно перепроверил эту информацию и опросил людей из близкого окружения четы Макрон. Сам Елисейский дворец официально не комментировал инцидент с пощёчиной, назвав произошедшее «личным семейным делом».
Гольшифте Фарахани. Фото ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON
Напомним, в мае прошлого года журналисты смогли заснять, как Брижит даёт супругу пощёчину, а потом демонстративно отказывается принять протянутую им руку. В Елисейском дворце сначала пытались убедить всех, что видео поддельное. Однако позже признали: и оплеуха, и ссора действительно произошли.
