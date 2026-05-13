Ревность и тайная переписка: Выяснилась причина скандальной пощёчины Макрону от супруги

Скандальная пощёчина, которую Брижит Макрон отвесила своему мужу Эмманюэлю весной прошлого года, произошла на почве ревности. Об этом со ссылкой на собственные источники заявил французский политический журналист Флориан Тардиф, передаёт RTL. По его словам, поводом стала тайная переписка главы государства с актрисой иранского происхождения Гольшифте Фарахани.

«Произошло следующее: [Брижит Макрон] увидела сообщение от известной личности», — рассказал журналист.

Как утверждает собеседник RTL, на протяжении нескольких месяцев французский лидер поддерживал с кинозвездой платонические отношения. Это и вызвало напряжённость в отношениях между супругами. Тардиф заверил, что тщательно перепроверил эту информацию и опросил людей из близкого окружения четы Макрон. Сам Елисейский дворец официально не комментировал инцидент с пощёчиной, назвав произошедшее «личным семейным делом».

Гольшифте Фарахани. Фото ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON