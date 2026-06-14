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Регион
14 июня, 15:32

Трамп осудил удар по Бейруту и призвал Израиль прекратить атаковать Ливан

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп осудил израильский удар по пригороду Бейрута. На странице в собственной социальной сети Truth Social американский лидер написал, что этой атаки «не должно было произойти».

«Не должно быть больше атак Израиля нигде в Ливане, но не должно быть и атак другой стороны. <...> Мы очень близки к сделке, которая принесёт мир в регион, включая Ливан, и все стороны должны отступить», — добавил президент.

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Напомним, сегодня Армия обороны Израиля нанесла удар по южной окраине Бейрута — столицы Ливана. Утверждается, что в результате операции ликвидирован один из военных руководителей шиитской организации «Хезболла». Конкретное имя погибшего не указывается.

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Матвей Константинов
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