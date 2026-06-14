Израиль ликвидировал командира «Хезболлы» при авиаударе по Ливану
Al Hadath: Один из командиров «Хезболлы» убит при израильском ударе по Бейруту
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Израильские военные совершили воздушный рейд на южную окраину ливанской столицы, в результате которого был ликвидирован один из военных руководителей шиитской организации «Хезболлы». Об этом сообщил телеканал Al Hadath, не уточнив имени погибшего.
Атака пришлась по пятиэтажному зданию в районе Гобейри, где располагался штабной офис группировки. По информации телеканала, уничтоженный командир отвечал за организацию оперативной связи между шиитскими формированиями на юге и востоке Ливана.
Напомним, в начале июня Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о прекращении огня, но перемирие зависит от выполнения условий на земле: «Хезболла» должна прекратить обстрелы и вывести вооружённые отряды из районов к югу от реки Литани. Только тогда режим прекращения огня заработает.
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