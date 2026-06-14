Израиль ликвидировал командира «Хезболлы» при авиаударе по Ливану

Израильские военные совершили воздушный рейд на южную окраину ливанской столицы, в результате которого был ликвидирован один из военных руководителей шиитской организации «Хезболлы». Об этом сообщил телеканал Al Hadath, не уточнив имени погибшего.

Атака пришлась по пятиэтажному зданию в районе Гобейри, где располагался штабной офис группировки. По информации телеканала, уничтоженный командир отвечал за организацию оперативной связи между шиитскими формированиями на юге и востоке Ливана.