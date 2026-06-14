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Война на Ближнем Востоке

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Регион
14 июня, 12:24

Израиль ликвидировал командира «Хезболлы» при авиаударе по Ливану

Al Hadath: Один из командиров «Хезболлы» убит при израильском ударе по Бейруту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ameer massad

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ameer massad

Израильские военные совершили воздушный рейд на южную окраину ливанской столицы, в результате которого был ликвидирован один из военных руководителей шиитской организации «Хезболлы». Об этом сообщил телеканал Al Hadath, не уточнив имени погибшего.

Атака пришлась по пятиэтажному зданию в районе Гобейри, где располагался штабной офис группировки. По информации телеканала, уничтоженный командир отвечал за организацию оперативной связи между шиитскими формированиями на юге и востоке Ливана.

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Напомним, в начале июня Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о прекращении огня, но перемирие зависит от выполнения условий на земле: «Хезболла» должна прекратить обстрелы и вывести вооружённые отряды из районов к югу от реки Литани. Только тогда режим прекращения огня заработает.

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Анастасия Никонорова
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