Израиль и Ливан согласовали прекращение огня при посредничестве США

Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о прекращении огня, но сделали его зависимым от выполнения конкретных условий на земле. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном пресс-службой американского Госдепа.

Главное условие касается «Хезболлы»: стороны требуют остановки обстрелов и вывода вооружённых формирований из районов к югу от реки Литани. Только при этом, согласно документу, режим прекращения огня может быть реализован на практике. Параллельно согласован переход к новой схеме контроля в приграничных районах. Речь идёт о создании пилотных зон, где безопасность будет полностью в руках ливанской армии, без присутствия любых негосударственных вооружённых групп.

В политическом блоке заявления подчёркивается, что будущее отношений Израиля и Ливана должно определяться только их правительствами. Любые попытки внешнего или негосударственного давления на этот процесс стороны отвергли. Также зафиксировано, что Израиль и Ливан готовы продолжать прямые переговоры. Их цель — не только удержание режима тишины, но и выход на более широкое соглашение по безопасности.

США выступают в роли координатора процесса и заявляют о поддержке ливанской армии, в том числе в части укрепления её контроля над территорией. Вашингтон также настаивает на прямом формате переговоров между сторонами без альтернативных треков. Следующий раунд консультаций назначен с 22 июня.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что во время последнего телефонного разговора резко высказался в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его обеспокоила затяжная вражда Израиля с Ливаном. Именно этим он объяснил жёсткий тон разговора с Нетаньяху. Сам премьер признал, что у него с Трампом случаются размолвки. Он сравнил их с «семейными перепалками». Разногласия по поводу ведения войны премьер не стал отрицать, однако подчеркнул, что по большинству вопросов они с президентом США смотрят в одну сторону.