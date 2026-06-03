Нетаньяху назвал матерный разнос от Трампа «семейными разногласиями»

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что между ним и президентом США Дональдом Трампом случаются размолвки. Он сравнил их с «семейными перепалками». В интервью телеканалу CNBC премьер заявил, что у сторон общие цели, а тактические споры неизбежны даже в лучших семьях.

«У нас общие цели. Иногда, как и в лучших семьях, возникают тактические разногласия, но всегда находится способ их преодолеть, и мы это делаем как большие друзья», — признал политик.

По его словам, они могут расходиться во мнениях утром, но уже днём действовать сообща. Разногласия по поводу ведения войны премьер не стал отрицать, однако подчеркнул, что по большинству вопросов они с Трампом смотрят в одну сторону.

Напомним, что ранее Дональд Трамп устроил жёсткий разнос Биньямину Нетаньяху, обрушившись на него с матом во время телефонного разговора. Американский президент сорвался на крик и в нецензурных выражениях напомнил израильскому премьеру, кто спас его от уголовного преследования и тюрьмы по коррупционному делу. Трамп заявил, что если бы не он, Нетаньяху уже сидел бы за решёткой. Глава Белого дома назвал Нетаньяху сумасшедшим и предупредил о растущей международной изоляции еврейского государства после ударов по Ливану.