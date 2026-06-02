ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 23:54

Трамп обматерил Нетаньяху за срыв перемирия с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп провёл напряжённый телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Беседа между политиками прошла на повышенных тонах и с нецензурной бранью. О деталях диалога сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Трамп напомнил Нетаньяху о своей роли в его политическом успехе. Президент США заявил, что помог израильскому премьеру избежать уголовного преследования и тюрьмы по коррупционному делу.

«Если бы не я, ты был бы в тюрьме. <...>. Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», — кричал Трамп на Нетаньяху.

Собеседники портала рассказали, что Трамп назвал израильского премьера сумасшедшим. Американский лидер предупредил о росте международной изоляции Израиля после ударов по Ливану. По данным источника, президента США обеспокоила гибель мирных жителей, и снос целых зданий ради ликвидации нескольких командиров «Хезболлы».

Tasnim: Иран возобновит диалог с США только после вывода войск Израиля из Ливана
Tasnim: Иран возобновит диалог с США только после вывода войск Израиля из Ливана

Ранее Биньямин Нетаньяху отдал приказ расширить сухопутную операцию в Ливане. Израиль нанёс удар по больнице на юге страны. Ранения получили 13 медиков. Госсекретарь США Марко Рубио пытался продвинуть новую инициативу о прекращении огня. Однако военные ЦАХАЛ продолжили наступление и заняли крепость крестоносцев Бофор. После этих событий Иран объявил о прекращении любых переговоров с американской стороной.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Биньямин Нетаньяху
  • Израиль
  • Ливан
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar