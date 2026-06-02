Трамп обматерил Нетаньяху за срыв перемирия с Ираном
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп провёл напряжённый телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Беседа между политиками прошла на повышенных тонах и с нецензурной бранью. О деталях диалога сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Трамп напомнил Нетаньяху о своей роли в его политическом успехе. Президент США заявил, что помог израильскому премьеру избежать уголовного преследования и тюрьмы по коррупционному делу.
«Если бы не я, ты был бы в тюрьме. <...>. Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», — кричал Трамп на Нетаньяху.
Собеседники портала рассказали, что Трамп назвал израильского премьера сумасшедшим. Американский лидер предупредил о росте международной изоляции Израиля после ударов по Ливану. По данным источника, президента США обеспокоила гибель мирных жителей, и снос целых зданий ради ликвидации нескольких командиров «Хезболлы».
Ранее Биньямин Нетаньяху отдал приказ расширить сухопутную операцию в Ливане. Израиль нанёс удар по больнице на юге страны. Ранения получили 13 медиков. Госсекретарь США Марко Рубио пытался продвинуть новую инициативу о прекращении огня. Однако военные ЦАХАЛ продолжили наступление и заняли крепость крестоносцев Бофор. После этих событий Иран объявил о прекращении любых переговоров с американской стороной.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.