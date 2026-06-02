Трамп обматерил Нетаньяху за срыв перемирия с Ираном

Президент США Дональд Трамп провёл напряжённый телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Беседа между политиками прошла на повышенных тонах и с нецензурной бранью. О деталях диалога сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Трамп напомнил Нетаньяху о своей роли в его политическом успехе. Президент США заявил, что помог израильскому премьеру избежать уголовного преследования и тюрьмы по коррупционному делу.

«Если бы не я, ты был бы в тюрьме. <...>. Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», — кричал Трамп на Нетаньяху.

Собеседники портала рассказали, что Трамп назвал израильского премьера сумасшедшим. Американский лидер предупредил о росте международной изоляции Израиля после ударов по Ливану. По данным источника, президента США обеспокоила гибель мирных жителей, и снос целых зданий ради ликвидации нескольких командиров «Хезболлы».