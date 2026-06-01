Иран остановил «обмен посланиями» с США из-за вторжения Израиля в Ливан

Иран прекращает всяческие переговоры с американской стороной, в частности «обмен посланиями» в связи с агрессивными действиями Израиля, который ввёл сухопутные войска в Ливан. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против преступлений сионистов (действий Израиля в Ливане — прим. Life.ru)», — сказано в тексте.