Иран остановил «обмен посланиями» с США из-за вторжения Израиля в Ливан
Иран прекращает всяческие переговоры с американской стороной, в частности «обмен посланиями» в связи с агрессивными действиями Израиля, который ввёл сухопутные войска в Ливан. Об этом сообщило агентство Tasnim.
«Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против преступлений сионистов (действий Израиля в Ливане — прим. Life.ru)», — сказано в тексте.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио провёл переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пытаясь продвинуть новую инициативу о прекращении огня. Первый шаг плана предполагает прекращение атак на Израиль со стороны «Хезболлы». Но ЦАХАЛ расширила операцию в Ливане и захватила крепость крестоносцев Бофор. Франция срочно созвала Совбез ООН на заседание из-за агрессивных действия Израиля.
