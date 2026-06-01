Израиль запросил у США разрешение расширить удары по Бейруту

Израиль продолжает обсуждать с Вашингтоном дальнейшие действия в Ливане. По данным источников, власти страны рассчитывают получить поддержку США для расширения военной активности в ливанской столице.

«Высокопоставленные израильские чиновники обратились к высокопоставленным чиновникам США с просьбой разрешить ЦАХАЛ расширить удары по Бейруту», — сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что израильская сторона рассчитывает на положительный ответ Вашингтона. По их словам, на такую позицию влияют отсутствие заметного прогресса в переговорах между США и Ираном, а также сложности в диалоге между Израилем и Ливаном.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удар по городу Тир на юге Ливана. Боеприпас упал на территорию рядом с больницей. В результате ранения получили не менее 13 сотрудников медицинского учреждения. Несмотря на серьёзные повреждения здания, сотрудники клиники продолжили работу и оказывали помощь пациентам.