1 июня, 01:52

Израиль запросил у США разрешение расширить удары по Бейруту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bill Kret

Израиль продолжает обсуждать с Вашингтоном дальнейшие действия в Ливане. По данным источников, власти страны рассчитывают получить поддержку США для расширения военной активности в ливанской столице.

«Высокопоставленные израильские чиновники обратились к высокопоставленным чиновникам США с просьбой разрешить ЦАХАЛ расширить удары по Бейруту»,сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что израильская сторона рассчитывает на положительный ответ Вашингтона. По их словам, на такую позицию влияют отсутствие заметного прогресса в переговорах между США и Ираном, а также сложности в диалоге между Израилем и Ливаном.

Израиль расширяет сухопутную операцию в Ливане после захвата крепости крестоносцев Бофор

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удар по городу Тир на юге Ливана. Боеприпас упал на территорию рядом с больницей. В результате ранения получили не менее 13 сотрудников медицинского учреждения. Несмотря на серьёзные повреждения здания, сотрудники клиники продолжили работу и оказывали помощь пациентам.

Лия Мурадьян
