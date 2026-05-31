Израиль атаковал больницу на юге Ливана, ранены 13 медиков

Израильские военные нанесли удар по городу Тир в южной части Ливана, снаряд попал по территории, прилегающей к больнице. По последним данным, как минимум 13 сотрудников клиники получили ранения. Об этом рассказал Минздрав республики, ведомство цитирует ливанское агентство NNA.

Здание учреждения получило серьёзные повреждения. Однако персонал продолжает оставаться на местах и оказывать помощь пациентам, отметили в министерстве. Сейчас сохраняется угроза новой атаки Израиля, жителей просят по возможности оставаться в укрытиях. Минздрав также призвал мировую общественность принять меры в отношении Израиля из-за нападения на мирные объекты.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал расширить сухопутную операцию в Ливане. Франция запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро резко оценил действия Тель-Авива на Ближнем Востоке, назвав их «серьёзной ошибкой». По его словам, ничто не может оправдать продолжение израильской операции и продвижение войск вглубь ливанской территории.