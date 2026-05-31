Франция срочно созывает Совбез ООН из-за военной операции Израиля в Ливане
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Франция запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на фоне расширения военной операции Израиля в Ливане. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
«Я запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН», — сказал министр в эфире BFM.
Барро резко оценил действия Тель-Авива на Ближнем Востоке, назвав их «серьёзной ошибкой». По его словам, ничто не может оправдать продолжение израильской операции и продвижение войск вглубь ливанской территории.
Днём ранее «Хезболла» впервые с момента установления режима прекращения огня нанесла массированный ракетный удар по северу Израиля. А сегодня ЦАХАЛ захватила стратегическую высоту к северу от реки Литани в Ливане, где находится крепость крестоносцев Бофор.
