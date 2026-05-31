31 мая, 08:08

Израиль захватил крепость крестоносцев Бофор в Ливане

Израильские военные взяли под контроль стратегическую высоту к северу от реки Литани в Ливане, где находится крепость крестоносцев Бофор. Об этом объявил глава минобороны Израиля Исраэль Кац в соцсети Х.

«По указанию премьер-министра [Биньямина Нетаньяху] и по моему указанию Армия обороны Израиля расширила манёвры в Ливане, пересекла реку Литани и захватила хребет Бофор — одну из важнейших стратегических точек для защиты наших населённых пунктов в Галилее и обеспечения безопасности наших войск», — написал Кац.

Министр подчеркнул, что это случилось спустя 44 года после первого взятия крепости израильтянами в 1982 году, в ходе операции «Мир Галилее».

Кац добавил, что операция против движения «Хезболла» на юге Ливана продолжается до полного сокрушения противника в целях обеспечения безопасности жителей северных регионов страны.

Замок Бофор находится на 300-метровой высоте, в 100 км к югу от Бейрута. Крестоносцы захватили это место в 1139 году и построили там крепость, которая позже многократно переходила из рук в руки. К началу XX века от неё остались руины, но господствующая высота сохранила стратегическое значение: с вершины хорошо просматриваются многие районы Южного Ливана и севера Израиля. В 1970-х там обосновались отряды ООП, обстреливавшие израильскую территорию. Их выбили в 1982 году, и Израиль удерживал Бофор до 2000 года, используя как военную базу. После ухода израильской армии крепость стала оплотом «Хезболлах».

«Хезболла» впервые с апреля нанесла массированный удар по северу Израиля

Ранее «Хезболла» отчиталась об ударе дроном-камикадзе по установке ПВО «Железный купол» на ливанской границе — система была полностью выведена из строя. По заявлению группировки, атака произошла на позиции Джаль аль-Аллям, беспилотник поразил цель с высокой точностью. В организации пояснили, что это стало ответом на непрекращающиеся обстрелы южноливанских селений.

Владимир Озеров
